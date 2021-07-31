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XXXII летние Олимпийские игры

Анисимов заявил, что к Гамбе есть вопросы по результатам российских дзюдоистов на Играх

Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые награды на Играх в Токио
Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов имеет ряд вопросов к генеральному менеджеру национальной сборной итальянцу Эцио Гамбе и ко всему руководству команды по итогам выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом он заявил ТАСС.

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Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые награды на Играх в Токио. Призерами личного первенства стали Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Как ранее стало известно ТАСС, Гамба, который привел россиян к успеху на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро, из-за сложностей, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не мог находиться с командой на подготовительном этапе, а также на самой Олимпиаде.

"Гамба работает со сборной уже три олимпийских цикла, он привел нашу команду в тройку лидеров, и его мнению мы не могли не доверять, - сказал Анисимов. - Мнение Гамбы для нас всегда было авторитетным, и он постоянно был на связи с командой, но сейчас, конечно, вопросы к нему есть - и к нему, и ко всему руководству команды, и они будут решаться".

"Команда подвела, мы подвели - мы были уверены, а оказалось, что не всем вопросам было уделено внимание. Даже физической подготовке - это было видно, а без нее шансов нет. Целеустремленности не хватило. Подготовка без Эцио у ребят совсем не получилась, а значит пришла пора перевернуть всю команду, да и самого себя, свое отношения к ней, чтобы не допустить повторения ситуации в Париже", - подчеркнул Анисимов.

В медальном зачете по дзюдо лидером стала команда Японии, завоевавшая девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Второе место заняли французы (2-3-3), третье - дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты выиграли три награды - две золотые и одну бронзовую, на Играх в Лондоне в 2012 году в активе российской команды было три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

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