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XXXII летние Олимпийские игры

Российские дзюдоисты завоевали три медали на Олимпиаде в Токио

Бронзовые награды в личном первенстве выиграли Мадина Таймазова, Нияз Ильясов и Тамерлан Башаев
Дзюдоисты сборной России Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дзюдоисты сборной России
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо завоевала три бронзовых медали на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые награды в личном первенстве выиграли Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

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В медальном зачете по дзюдо лидером стала команда Японии, завоевавшая девять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Второе место заняли французы (2-3-3), третье - дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты выиграли три награды и заняли третье место в медальном зачете. Золото завоевали Беслан Мудранов (до 60 кг) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг), бронзовым призером стала Наталья Кузютина (до 52 кг).

На Играх в Токио впервые прошли смешанные командные соревнования по дзюдо. Победителем стала сборная Франции, серебро у японцев, бронза у команд Германии и Израиля. Россияне разделили пятое место со сборной Нидерландов.
Соревнования среди смешанных команд дебютировали на чемпионате мира 2017 года. Сборная Японии ни разу не проигрывала в данном виде соревнований на мировых первенствах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.

В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 21 золотая, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-15-11).

Олимпиада завершится 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай21121245
2Япония175830
3США16171245
4Россия10151136
5Австралия1031427
6Великобритания891027
7Южная Корея54716
8Франция48618
9Нидерланды47516
10Новая Зеландия43310
11Германия341017
12Канада34512
13Чехия3216
14Хорватия3126
15Италия281323
16Венгрия2226
17Словения2114
18Косово2002
19Швейцария1348
20Бразилия1348
21Румыния1304
21Грузия1304
23Тайвань1236
24Испания1225
25ЮАР1203
25Гонконг1203
27Сербия1124
27Австрия1124
29Тунис1102
29Норвегия1102
29Словакия1102
32Турция1023
33Эстония1012
33Узбекистан1012
33Ирландия1012
33Фиджи1012
37Иран1001
37Таиланд1001
37Эквадор1001
37Филиппины1001
37Бермудские острова1001
37Латвия1001
37Греция1001
37Эфиопия1001
37Белоруссия1001
46Колумбия0213
47Монголия0123
47Индонезия0123
49Бельгия0112
49Дания0112
49Куба0112
49Уганда0112
49Сан-Марино0112
54Болгария0101
54Индия0101
54Туркмения0101
54Доминиканская республика0101
54Иордания0101
54Северная Македония0101
54Польша0101
54Венесуэла0101
62Украина0044
63Казахстан0033
64Израиль0022
64Египет0022
64Мексика0022
67Азербайджан0011
67Аргентина0011
67Кувейт0011
67Кот-д'Ивуар0011
67Финляндия0011
67Португалия0011

 

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