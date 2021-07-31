Российские дзюдоисты завоевали три медали на Олимпиаде в Токио

Бронзовые награды в личном первенстве выиграли Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо завоевала три бронзовых медали на Олимпийских играх в Токио.

В медальном зачете по дзюдо лидером стала команда Японии, завоевавшая девять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Второе место заняли французы (2-3-3), третье - дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место.

На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты выиграли три награды и заняли третье место в медальном зачете. Золото завоевали Беслан Мудранов (до 60 кг) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг), бронзовым призером стала Наталья Кузютина (до 52 кг).

На Играх в Токио впервые прошли смешанные командные соревнования по дзюдо. Победителем стала сборная Франции, серебро у японцев, бронза у команд Германии и Израиля. Россияне разделили пятое место со сборной Нидерландов.

Соревнования среди смешанных команд дебютировали на чемпионате мира 2017 года. Сборная Японии ни разу не проигрывала в данном виде соревнований на мировых первенствах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.

В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 21 золотая, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-15-11).

Олимпиада завершится 8 августа.