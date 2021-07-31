Российские дзюдоисты завоевали три медали на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо завоевала три бронзовых медали на Олимпийских играх в Токио.
Бронзовые награды в личном первенстве выиграли Мадина Таймазова (в весовой категории до 70 кг), Нияз Ильясов (до 100 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).
В медальном зачете по дзюдо лидером стала команда Японии, завоевавшая девять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали. Второе место заняли французы (2-3-3), третье - дзюдоисты из Косова (2-0-0). Сборная России заняла 13-е место.
На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро российские дзюдоисты выиграли три награды и заняли третье место в медальном зачете. Золото завоевали Беслан Мудранов (до 60 кг) и Хасан Халмурзаев (до 81 кг), бронзовым призером стала Наталья Кузютина (до 52 кг).
На Играх в Токио впервые прошли смешанные командные соревнования по дзюдо. Победителем стала сборная Франции, серебро у японцев, бронза у команд Германии и Израиля. Россияне разделили пятое место со сборной Нидерландов.
Соревнования среди смешанных команд дебютировали на чемпионате мира 2017 года. Сборная Японии ни разу не проигрывала в данном виде соревнований на мировых первенствах. На чемпионате мира 2021 года в Будапеште японские дзюдоисты не проиграли ни одной схватки в смешанном командном турнире.
В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 21 золотая, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). Сборная России располагается на четвертой строчке (10-15-11).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|21
|12
|12
|45
|2
|Япония
|17
|5
|8
|30
|3
|США
|16
|17
|12
|45
|4
|Россия
|10
|15
|11
|36
|5
|Австралия
|10
|3
|14
|27
|6
|Великобритания
|8
|9
|10
|27
|7
|Южная Корея
|5
|4
|7
|16
|8
|Франция
|4
|8
|6
|18
|9
|Нидерланды
|4
|7
|5
|16
|10
|Новая Зеландия
|4
|3
|3
|10
|11
|Германия
|3
|4
|10
|17
|12
|Канада
|3
|4
|5
|12
|13
|Чехия
|3
|2
|1
|6
|14
|Хорватия
|3
|1
|2
|6
|15
|Италия
|2
|8
|13
|23
|16
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|17
|Словения
|2
|1
|1
|4
|18
|Косово
|2
|0
|0
|2
|19
|Швейцария
|1
|3
|4
|8
|20
|Бразилия
|1
|3
|4
|8
|21
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|21
|Грузия
|1
|3
|0
|4
|23
|Тайвань
|1
|2
|3
|6
|24
|Испания
|1
|2
|2
|5
|25
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|25
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|27
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|27
|Австрия
|1
|1
|2
|4
|29
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|29
|Норвегия
|1
|1
|0
|2
|29
|Словакия
|1
|1
|0
|2
|32
|Турция
|1
|0
|2
|3
|33
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|33
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|33
|Ирландия
|1
|0
|1
|2
|33
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|37
|Иран
|1
|0
|0
|1
|37
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|37
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|37
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|37
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|37
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|37
|Греция
|1
|0
|0
|1
|37
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|37
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|46
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|47
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|47
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|49
|Бельгия
|0
|1
|1
|2
|49
|Дания
|0
|1
|1
|2
|49
|Куба
|0
|1
|1
|2
|49
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|49
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|54
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|54
|Индия
|0
|1
|0
|1
|54
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|54
|Доминиканская республика
|0
|1
|0
|1
|54
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|54
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|54
|Польша
|0
|1
|0
|1
|54
|Венесуэла
|0
|1
|0
|1
|62
|Украина
|0
|0
|4
|4
|63
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|64
|Израиль
|0
|0
|2
|2
|64
|Египет
|0
|0
|2
|2
|64
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|67
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|67
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|67
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|67
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|67
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|67
|Португалия
|0
|0
|1
|1