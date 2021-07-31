Поздняков: олимпийская команда России стала семьей на Играх в Токио

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Олимпийская команда России на Играх в Токио стала настоящей семьей, все участники сборной следят за выступлением товарищей по команде и поддерживают. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

Женская сборная России по фехтованию на саблях в субботу принесла российской команде 11-ю золотую медаль на Играх в Токио, победив в командных соревнованиях.

"Абсолютно точно могу сказать, что Олимпийская команда России здесь получилась. Все ребята, к сожалению, не могут поддерживать друг друга на трибунах, но все следят за выступлением товарищей по команде. Наша семья состоялась - это главный промежуточный итог", - сказал Поздняков.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (21-12-12), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12).

Олимпиада завершится 8 августа.