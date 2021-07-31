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XXXII летние Олимпийские игры

Тренер саблистки Поздняковой заявил, что командные соревнования дались ей тяжелее личных

По словам Сергея Степанкина, во время командного турнира на спортсмена ложится двойная ответственность - за себя и партнеров

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Командные соревнования дались саблистке Софии Поздняковой, которая в субботу взяла второе золото на Олимпиаде в Токио, победив в командном турнире по фехтованию на саблях, тяжелее личного выступления. Такое мнение высказал ТАСС тренер спортсменки Сергей Степанкин.

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В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41, проигрывая к пятому бою - 14:20. Российскую команду представляли Софья Великая, Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Бронзовую медаль завоевала сборная Южной Кореи, победившая в поединке за третье место итальянок (45:42).

"Переживал за командные больше, чем за личные соревнования. По ходу соревнований София была немножко зажатая, груз ответственности ложится. Она, конечно, настраивалась, но было тяжелее. Командные соревнования - это двойная нагрузка, потому что ответственность не только за себя, но и за команду. Слава богу, что все закончилось, и наши девочки победили", - сказал Степанкин.

Он отметил, что россиянки выступили единой командой, бились друг за друга. "Если один кто-то "поплыл", всегда есть боец, который отфехтует и за себя, и за товарища", - подчеркнул тренер.

Ранее Позднякова стала олимпийской чемпионкой в личном первенстве, победив в финале Великую.

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