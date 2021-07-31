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XXXII летние Олимпийские игры

Саблистка Великая из-за травмы могла пропустить финал командного турнира на Олимпиаде

По словам главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова, спортсменке было очень тяжело заканчивать финальный матч
Софья Великая Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Софья Великая
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России рассматривал возможность замены Софьи Великой в финале командного олимпийского турнира по фехтованию на саблях. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.

Женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

"Думали над тем, чтобы поменять Софью Великую по ходу боя. У нее было повреждение, дернуло ногу. Ей было очень тяжело, вы просто не представляете как", - сказал Мамедов.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.

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