Матыцин: российские саблистки смогли переломить ход финального поединка с француженками

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на саблях сумела переломить ход финального поединка против команды Франции и буквально сокрушила соперниц. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В субботу в финале командного турнира российская сборная составе Софьи Великой, Софии Поздняковой, Ольги Никитиной и Светланы Шевелевой (запасная) победила француженок со счетом 45:41. В финале россиянки после четырех раундов проигрывали со счетом 14:20.

"Поздравляю Софью Великую, Софию Позднякову, Ольгу Никитину с блестящей победой и золотом Олимпиады. Финальный поединок с француженками поначалу складывался для наших чемпионок совсем непросто. Российские фехтовальщицы уступали в счете, но они переломили ход встречи и провели концовку настолько уверенно, что буквально сокрушили соперниц, вторую Олимпиаду подряд наши саблистки берут золото Игр и в личном, и командном зачетах, они - сильнейшие в мире, мы гордимся нашими прекрасными спортсменками. Поздравляю с золотыми медалями тренеров сборной России и Федерацию фехтования России", - сказал Матыцин.

Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (21-12-12), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-12). Олимпиада завершится 8 августа.