Путин поздравил российских саблисток с золотой медалью на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменок Софью Великую, Ольгу Никитину, Софию Позднякову и Светлану Шевелеву с победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на второй Олимпиаде подряд

"Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования", - говорится в сообщении.

Президент пожелал спортсменкам и тренерскому составу здоровья, благополучия и новых свершений.

В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях. В финале россиянки победили француженок со счетом 45:41.

В фехтовании российские спортсмены досрочно победили в медальном зачете на Олимпийских играх в Токио. На их счету за один вид до окончания программы три золотые, три серебряные и бронзовая медали.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.