Удар пяткой. Как тхэквондо неожиданно стало российским

В числе главных сюрпризов Олимпийских игр в Токио - российские тхэквондисты, которые произвели настоящий фурор. Медальный план Союза тхэквондо России предполагал куда более скромные результаты, но каждый российский тхэквондист привез домой по медали. На счету российских спортсменов четыре награды - стартовали бронзой Михаила Артамонова (в весовой категории до 58 кг), продолжили серебром Татьяны Мининой (в весовой категории до 57 кг), а завершили первым в российской истории золотом Максима Храмцова (в весовой категории до 80 кг) и золотой медалью Владислава Ларина (в весовой категории свыше 80 кг). Успех грандиозный и неожиданный. Рассказываем, что же такое тхэквондо и кто такие эти новые герои. Почти ММА Олимпийское тхэквондо - достаточно молодой вид спорта, в нынешнем виде он существует не более 70 лет. Хотя первые упоминания о корейской боевой дисциплине появились чуть ли не две тысячи лет назад. Тхэквондо объединило несколько национальных боевых искусств, в их числе суббан и тхэккен - им обучали корейских воинов. За годы существования тхэквондо разделилось на множество стилей, которые отличаются философией, правилами ведения боя и множеством других нюансов. К примеру, поведением до, после и во время поединка. В программу Олимпийских игр тхэквондо включили только в 2000 году, несколько раз дисциплина попадала на Олимпиаду в качестве показательного вида. Правила тхэквондо достаточно несложные. Поединки в олимпийском тхэквондо называются «керуги» и проходят с полным контактом, но в хорошей защитной экипировке. Бойцы надевают шлем, специальный жилет, носки для защиты голеностопных суставов, перчатки и защиту паха. Простой удар ногой в зону протектора (цветного жилета на туловище) будет оценен в два балла, за удар с разворотом через спину спортсмен получит четыре очка. Попадания в голову - это уже совсем другой уровень и оценивается повыше. Но это попадание принесет очки только в том случае, если оппонент свалится в нокаут или нокдаун. Стандартный удар равен трем баллам, а за попадание после разворота дадут уже целых пять очков.

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Удар рукой в жилет засчитывается только в том случае, если он оказал какое-то существенное воздействие на корпус оппонента. Ну и, конечно, под запретом любые удары ниже пояса, а также руками - выше уровня ключицы. Очки считаются благодаря датчикам на шлеме, жилете и носках. Судейством занимается электронная система, ну а если она не справляется, то в дело вступают судьи, оценивающие более сложные элементы. Удивительно, но факт - тхэквондо официально можно заниматься с 3 лет. Конечно, сразу бить людей никто не даст, но в определенной степени тхэквондо на развитие ребенка повлияет. Существуют специальные бесконтактные дисциплины, позволяющие формировать физические данные маленького тхэквондиста.

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По данным Минспорта, в России в 2020 году тхэквондо занимались более 55 тысяч человек. Из них именно олимпийским направлением (оно маркируется аббревиатурой WTF) - более 44 тысяч человек. Чемпионские слова Все наши олимпийские чемпионы и призеры - ребята скромные, не звездные и разумные. Идеальная находка для журналиста. Владислав Ларин, по его словам, не собирался надолго задерживаться в тхэквондо. Планировал получить черный пояс и уходить. Обладателем пояса он стал уже в 12 лет, так что пришлось ставить новые задачи. «Зачем людям смотреть тхэквондо? Это очень интересный и зрелищный вид, - объяснил золотой призер Игр Владислав Ларин. - Там много различных ударов, кики в голову, с разворота, это очень эффектно и интересно, постоянная динамика. Даже ценителям смешанных единоборств скучно не будет, тхэквондо - очень динамичный вид».

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Тхэквондо не просто динамичный, но и героический вид спорта. Не даст соврать еще один обладатель олимпийской золотой медали Максим Храмцов. Так уж вышло, что олимпийский турнир он выиграл со сломанной рукой. Сразу после боя чемпионские руки были распухшими и разбитыми, но потом стало известно чуть больше. Храмцов спокойно рассказывает, что первый раз он сломал руку еще в мае, а потом - в первом поединке на Олимпиаде. И ничего - никто об этом до самого конца соревнований не узнал. «Я старался быстрее залечить перелом руки - ел кальций, делал укрепляющие упражнения, после того как снял лангет. Был уверен, что все будет нормально. И все было хорошо, но недели за две-три до выезда в Токио у нас были спарринги на сборах, я ударил рукой, она соскочила. Почувствовал боль, но не придал значения. А здесь в первом бою мы с соперником столкнулись кулак в кулак, получилось, ударили, у меня рука соскочила - по симптомам было как тогда", - говорит Храмцов. Кто-то скажет - спортивная драма, подвиг, преодолевал боль и страдания. А Храмцов после финального поединка только обаятельно улыбался, фотографировался, принимал поздравления. Мимоходом бросил журналистам: «Ничего, это у нас бывает». И пошел себе дальше как ни в чем не бывало.

На эту тему Матыцин выразил надежду, что интерес к тхэквондо вырастет после олимпийских наград россиян