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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин выразил надежду, что интерес к тхэквондо вырастет после олимпийских наград россиян

В воскресенье серебряную медаль завоевала Татьяна Минина, а днем ранее третьим стал Михаил Артамонов
Министр спорта РФ Олег Матыцин Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что успешное выступление российских тхэквондистов на Олимпийских играх в Токио повысит интерес к этому виду спорта. Комментарий министра приводит пресс-служба ведомства.

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В воскресенье Татьяна Минина уступила представительнице США Анастасии Золотич в финальной схватке в весовой категории до 57 кг и стала серебряным призером Олимпиады.

"Отлично выступает на этих Олимпийских играх российская сборная по тхэквондо. Вчера бронзу выиграл Михаил Артамонов, а сегодня успех пришел к Татьяне Мининой, пробившейся в финал и завоевавшей серебряную награду. В активе нашей талантливой спортсменки есть медали чемпионатов мира и Европы, а теперь и олимпийская медаль. Поздравляю Татьяну, ее тренеров и Союз тхэквондо России с этим достижением, надеюсь, что тхэквондисты продолжат радовать нас своими выступлениями, а интерес к этому виду спорта возрастет", - сказал Матыцин.

Медаль Мининой стала для российских тхэквондистов второй на текущей Олимпиаде, днем ранее бронзовую награду завоевал Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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XXXII летние Олимпийские игры
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