Жемалетдинов: "Локомотив" будет бороться за первое место в чемпионате России этом сезоне

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" планирует бороться за золотые медали Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2021/22, в Лиге Европы клуб планирует выйти из группы. Об этом журналистам заявил полузащитник железнодорожников Рифат Жемалетдинов.

В субботу "Локомотив" в гостях обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче второго тура чемпионата России по футболу, Жемалетдинов стал автором победного гола и был признан лучшим игроком матча. По итогам прошлого сезона железнодорожники заняли третье место в РПЛ и стали обладателями кубка страны, что гарантировало им участие в групповом этапе Лиги Европы.

"Хорошо забил, путем плодотворной работы, - сказал Жемалетдинов. - В концовке матча немного упустили игру, отбивались, но это нормально - когда команда выигрывает, отходит назад с точки зрения психологии. Мы, конечно, ставим максимальные цели, будем биться за чемпионство, в Лиге Европы хотим выйти из группы".

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал журналистам, что клуб изучил ЦСКА, поэтому был готов к тому, что армейцы отдадут инициативу. "Хорошо играли, выиграли, молодцы. В последних играх ЦСКА отдавал инициативу, мы были готовы к этому. В конце мы начали играть по счету, чуть опустились, но выстояли, это хорошо", - сказал Магкеев.

"Локомотив", одержавший вторую победу подряд, вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 6 очков, ЦСКА с 3 очками идет восьмым. В следующем туре "Локомотив" 6 августа на выезде сыграет с "Уфой", ЦСКА 8 августа в гостях встретится с московским "Динамо".