Американский пловец Финке выиграл вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Американец Роберт Финке завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Победитель преодолел дистанцию за 14 минут 39,65 секунды. Второе место занял украинец Михаил Романчук (+1,01), третьим стал представитель Германии Флориан Велльброк (+1,26). Россиянин Кирилл Мартынычев занял шестое место (+16,20).

Ранее на Олимпиаде в Токио Финке завоевал золотую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем.