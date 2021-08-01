Симона Байлз снялась с вольных упражнений на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз отказалась от участия в вольных упражнениях на Играх в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

Симона Байлз не выступит в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на Олимпиаде

27 июля Байлз из-за тяжелого психологического состояния и трудностей с ориентацией в пространстве снялась после первого упражнения в командном многоборье, позднее отказалась от выступления в личном многоборье, а также в упражнениях на брусьях и опорном прыжке. Байлз осталась заявлена только в упражнениях на бревне.

Байлз 24 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро американка выиграла золото в вольных упражнениях, опорном прыжке, личном и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Также она является 19-кратной чемпионкой мира.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.