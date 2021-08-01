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XXXII летние Олимпийские игры

Колесников заявил, что никто из российских пловцов не ехал на Олимпиаду "помочить плавки"

В заключительный день соревнований пловцов на Олимпиаде россияне стали четвертыми в комбинированной эстафете 4x100 метров
Климент Колесников Станислав Красильников/ТАСС
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Климент Колесников
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Неудачные выступления российских пловцов на Олимпийских играх в Токио не означают, что на соревнования они приехали отбывать номер. Такое мнение журналистам высказал двукратный призер Игр в Токио Климент Колесников.

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На личных дистанциях медали российской команде принесли только Евгений Рылов (две золотые награды) и Колесников (серебро и бронза). Еще одну серебряную награду завоевала эстафетная команда 4 по 200 м вольным стилем.

"В интернете много чего пишут. Сейчас сложилось так: кому-то зашли соревнования, кому-то - не очень. Каждый сам делает выводы, ставит себе оценку. Будет неправильно кого-то осуждать, я не знаю, кто и как был готов и настроен психологически и физически. У каждого свои болельщики, которые пишут как поздравления, так и не поздравления", - сказал Колесников.

"Все ребята молодцы. Я уверен, что никто не приехал на Олимпиаду, чтобы просто плавки помочить", - добавил он.

В заключительный день соревнований пловцов на Олимпиаде россияне стали четвертыми в комбинированной эстафете 4x100 метров.

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