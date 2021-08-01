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XXXII летние Олимпийские игры

Российские пловцы завоевали пять медалей по итогам олимпийских соревнований в Токио

На счету атлетов две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды
Евгений Рылов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Сборная России по плаванию завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио. Турнир завершился в воскресенье.

Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). Серебряная и бронзовая награды в активе Климента Колесникова (100 метров на спине и 100 метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 метров, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.

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Команда России заняла пятое место в зачете соревнований по плаванию на Олимпиаде в Токио. Первыми стали американцы (11-10-9), второе место заняли австралийцы (9-3-8), третье - британцы (4-3-1). Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).

Всего на Олимпиаде в Токио в плавании было разыграно 36 комплектов наград. Впервые медали разыгрывались на дистанциях 800 метров вольным стилем у мужчин и 1 500 метров вольным стилем у женщин. Победителями в этих дисциплинах стали представители США Роберт Финке и Кэти Ледеки. Американские пловцы показали худший результат на Олимпиадах с 1988 года, тогда они завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых медалей.

4 августа женщины разыграют медали в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Днем позже в аналогичной дисциплине за награды поборются мужчины.

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XXXII летние Олимпийские игры
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