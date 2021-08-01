Колесников: российским пловцам в комбинированной эстафете для медали не хватило удачи

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российским пловцам в комбинированной эстафете на Олимпийских играх в Токио для медали не хватило удачи, плюс сказалась усталость. Об этом журналистам заявил олимпийский призер Климент Колесников.

Россияне в эстафете стали четвертыми. Мужская комбинированная эстафета стала последним видом олимпийской программы в плавании в бассейне.

"Конечно, обидно, - сказал Колесников. - Если бы мы проиграли больше секунды, то не так обидно было бы, а так опять разделили сотые. Не хватило удачи. Надеюсь, в следующий раз она будет на нашей стороне".

"Плюс сказалась усталость. Но каждый выложился по полной, думать можем только о том, что немного не повезло. Может, я сделал небрежное касание или в поворот кто-то немного не попал. Но основное - усталость. Я уверен, что я и все ребята могли проплыть быстрее. Но на сегодня так", - заявил он.

Российские пловцы завоевали в Токио две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 и 200 метров на спине). Серебряная и бронзовая награды в активе Колесникова (100 метров на спине и 100 метров вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 метров, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.