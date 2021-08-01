Ризаев считает, что показал достойный результат на олимпийском турнире по BMX-фристайлу

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский райдер Ирек Ризаев, занявший в финале олимпийского турнира по BMX-фристайлу шестое место, считает хорошим свой результат. При этом он рассказал журналистам, что восстановился после травмы только за три недели до Олимпиады.

Соревнования по BMX-фристайлу дебютировали в программе Олимпийских игр.

"Двоякие чувства, в принципе, рад, что это произошло: BMX-фристайл на Олимпиаде, я один из девяти участников, очень рад, что получилось выйти на этот уровень. Не топовая моя форма, к сожалению. Первая попытка не задалась, не было уверенности в себе - я только восстановился после травмы, на BMX третью неделю [после травмы]. Но опять-таки получилось показать очень и очень достойный уровень", - сказал он.

По словам Ризаева, другие спортсмены, как иностранцы, так и россияне, к представителям урбан-дисциплин относятся очень приветливо. "Наши спортсмены, с кем бы я ни общался, все только рады, что на Олимпиаде появляются новые виды спорта", - добавил спортсмен.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.