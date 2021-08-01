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Сальников заявил, что критерии отбора на Олимпиаду нельзя было менять даже под Ефимову

Россиянка в апреле на чемпионате страны не отобралась на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом, однако до старта Игр на международных соревнованиях сумела улучшить свое время
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников Максим Туманов/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
© Максим Туманов/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Критерии отбора в олимпийскую команду России по плаванию нельзя менять даже в угоду шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой. Об этом журналистам после окончания плавательного олимпийского турнира заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Ефимова в апреле на чемпионате страны не отобралась на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом, однако до старта Игр на международных соревнованиях сумела улучшить свое время. Несмотря на это, тренерский штаб сборной решил не менять критерии отбора. В Токио выступила Мария Темникова, которая не сумела пройти в финал.

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"Я не разделяю точку зрения о том, что она (Ефимова - прим. ТАСС) точно бы [хорошо] проплыла, - сказал Сальников. - Давайте всех поставим на пьедестал без отбора. Есть четкие критерии, их надо выполнять. Но она и до, и после отбора говорила, что ей просто не хватило времени тренироваться и набрать физическую форму. Если так, то откуда могло что-то взяться здесь?"

"Вы что, хотели, чтобы Ефимову без отбора поставили в команду?" - задался вопросом глава федерации.

Сальников убежден, что менять критерии отбора нельзя. "Спортсмен, который честно отобрался, имеет право выступать. Если отбор убрать, то будет субъективная оценка. Тогда будет возня и раздрай, это нужно будет только журналистам", - сказал он.

"Отбор прошел по правилам - сюда приехали все, кто заслужил, все имели возможность здесь выступить хорошо. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но это спорт", - заключил глава федерации.

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