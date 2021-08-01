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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков поддержал тренера пловцов в его споре с Губерниевым о результатах Игр

Ранее главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик и комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев не сошлись в оценке выступления российских пловцов на Олимпиаде
Глава ОКР Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Выступление российских пловцов на Олимпийских играх в Токио было замечательным, а две золотые медали являются хорошим результатом. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Турнир пловцов завершился в воскресенье. Две медали высшей пробы команде принес Евгений Рылов (100 м и 200 м на спине). Серебро и бронза в активе Колесникова (100 м на спине и 100 м вольным стилем). Еще одну серебряную медаль российские пловцы завоевали в эстафете 4х200 м, в составе команды выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Рылов и Михаил Довгалюк.

"Я однозначно на стороне наших пловцов - замечательное выступление, - сказал Поздняков. - Две золотые медали - хороший результат для плавания, которое на протяжении долгих лет оставалось без золотых медалей. Конечно, хочется всего и сразу, но так в жизни не бывает, нужно еще поработать, чтобы появились новые медали".

Президент ОКР прокомментировал конфликт главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика и комментатора телеканала "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева, которые не сошлись в оценке выступления российских пловцов на Олимпиаде. "Дмитрия Губерниева комментировать бессмысленно - он свою точку отстаивает по многим видам спорта - в лыжах, в биатлоне. Насколько я помню, он занимался академической греблей, поэтому лучше послушать экспертов по этим вопросам", - добавил Поздняков.

Команда России заняла пятое место в зачете соревнований по плаванию на Олимпиаде в Токио. Первыми стали американцы (11 золотых, 10 серебряных, 9 бронзовых медалей), второе место заняли австралийцы (9-3-8), третье - британцы (4-3-1). Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 м и 100 м вольным стилем) и Денис Панкратов (100 м и 200 м баттерфляем).

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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