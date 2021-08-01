Смешанные чувства. Рылов спиной прикрыл неудачи российского плавания на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление российских пловцов на Олимпиаде в Токио оставило неоднозначное впечатление: с одной стороны, команда впервые за 25 лет уезжает с Игр с золотой медалью, с другой - почти все успехи - заслуга только двух спортсменов - Евгения Рылова и Климента Колесникова. В личных соревнованиях медали сумели завоевать только они, в эстафете у российских пловцов лишь одна награда - серебро у мужчин на дистанции 4 по 200 м вольным стилем, но и здесь не обошлось без помощи Рылова - лучшего на сегодня в мире пловца на спине.
Пять олимпийских наград, две из которых - высшего достоинства, могут показаться отличным результатом. Однако если посмотреть на результат масштабно, картина не будет выглядеть столь радужной. В Токио в бассейне пловцы разыграли 35 комплектов наград - 105 медалей, российским пловцам досталось только пять, притом что в состав команды на Олимпиаду вошли 35 спортсменов.
И далеко не все из них приехали в японскую столицу просто ради участия. Рекордсмен мира на 200 м брассом Антон Чупков, трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков, олимпийский призер Владимир Морозов - все они на Олимпиаде не сумели реализовать свой потенциал. Особенно разочаровал Морозов: некогда лучший кролист страны сначала провально выступил в эстафете 4 по 100 м, после - завалил коронную дистанцию 50 м, заняв последнее место в полуфинале.
В упомянутой эстафете российская команда тоже не сумела показать себя с лучшей стороны, хотя была способна бороться не просто за медали, а за победу. Седьмое место задало тон всему выступлению команды на турнире.
Ефимова без медали
Не смогла красиво закончить историю выступления на Олимпиадах и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. В Токио ей предоставили только одну личную дистанцию - 100 м брассом. В этом заплыве она стала пятой, уступив и дебютантке Игр Евгении Чикуновой.
На этой Олимпиаде в российском женском брассе произошла реинкарнация: 16-летняя Чикунова заняла место многолетнего лидера сборной Ефимовой. "Я бы хотела повторить такую же долгую и невероятную карьеру, как у Юлии, это можно воспринимать как большую цель, - сказала молодая спортсменка. - Очень классно иметь такие же заслуги, как и у Юлии. Она вызывает только восхищение, буду стараться плавать так же долго".
Чикунова пока идет по стопам Ефимовой. Та тоже дебютировала на Олимпиаде в 16 лет и тоже осталась в шаге от завоевания медали - в Пекине она была четвертой и пятой. Чикуновой еще обиднее - в Токио она стала дважды четвертой.
Да еще ей пришлось столкнуться с тем, чего в 2008 году быть не могло, - с травлей в социальных сетях. "Выступление - это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду - много стоит, - рассказала она со слезами на глазах. - У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах".
Ефимова в Токио могла проплыть еще одну личную дистанцию - вдвое длиннее, однако национальная федерация решила не вносить изменения в критерии отбора - на апрельском чемпионате России Ефимова на 200 м уступила второе место Марии Темниковой. Она и выступила на Олимпиаде. Причем ожидаемо слабо - в полуфинале она показала время на две секунды хуже, чем на отборе. Ефимова после чемпионата России значительно улучшила свое время - если бы она повторила июньские секунды, то точно оказалась бы в финале. Но руководство российского плавания было непреклонно - поплыла Темникова.
На следующих Играх Ефимовой с большой долей вероятности уже не будет - она сама призналась, что не планирует ехать в 2024 году в Париж. Впрочем, она все еще не исключает, что поменяет решение - ее окружение уговаривает ее остаться. Против только отец.
Без прорыва
В Токио Ефимовой не дали проплыть на дистанции, в которой она является действующей чемпионкой мира. Два года назад в южнокорейском Кванджу результаты российской команды были значительно лучше - три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Всего - 16. Да, почти треть была завоевана не в олимпийских дисциплинах, однако в целом команда выглядела более конкурентоспособной. Тогда предполагалось, что за оставшийся год команде удастся совершить еще один шаг вперед, однако вмешалась пандемия коронавируса, которая отложила Игры на год. Как показала практика, на пользу российскому плаванию это не пошло.
В идеальной форме к Играм себя сумели подвести только Рылов и Колесников. Первый стал чемпионом на дистанциях 100 и 200 м на спине, где американцы последний раз проигрывали в 1992 году, второй - сначала финишировал вслед за соотечественником, после - взял бронзу на королевской дистанции 100 м вольным стилем. Рекордсмен мира на 50 м на спине в олимпийском сезоне сделал ставку именно на спринт вольным стилем. И в целом не прогадал - установил новый рекорд Европы и взял олимпийскую медаль.
Рылов, несмотря на два золота, своим выступлением остался недоволен - он так и не смог побить рекорды мира на обеих дистанциях, которые продолжают принадлежать американцу Аарону Пирсолу. Теперь он намерен отказаться от одной из дисциплин, чтобы исполнить свою мечту.
А вот Чупков об олимпийском золоте уже не мечтает - после четвертого места на коронной дистанции он объявил о скором уходе из спорта. В 24 года. Ему просто надоело.
Критика и ответы на нее
Итоги Олимпиады настораживают. Не исключено, что дальше российское плавание так и будут тянуть два человека - Рылов и Колесников. Как в свое время это делала Ефимова, которая долгие годы была единственной в команде, кто был способен брать золото чемпионатов мира. Возможно, Чикунова все же сможет достойно заменить чемпионку.
Пока российское плавание держится на Рылове и Колесникове. Без них у российской команды была бы только одна медаль - серебро в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, при условии достойной замены Рылову. Но больше разочаровывает даже не отсутствие большего количества наград, а показанное время. Около 80% российских пловцов в Токио показали секунды хуже, чем на чемпионате страны. Тот же Морозов в апреле 50 метров кролем проплыл за 21,47 секунды. С этим результатом он бы на Олимпиаде стал вторым.
Олимпийский призер Евгений Коротышкин неудачный старт российских пловцов на Олимпиаде - в первые восемь финалов пробилась только команда в мужской кролевой эстафете - объяснил системной ошибкой. "Отбор нужно делать либо за год, либо за месяц, - сказал он. - Так как в нашей стране очень высокая конкуренция, отбираться за год, как это делает Венгрия или Швеция, нам нельзя - слишком много за год может подрасти спортсменов на топовый уровень".
"Оптимально для наших спортсменов отбор делать за месяц и далее выступать на двух-трех коммерческих стартах или открытых чемпионатах разных стран. После отбора уходить в работу - это провал", - добавил Коротышкин.
Еще одной ошибкой можно считать поздний заезд команды в Олимпийскую деревню. После двухнедельного тренировочного сбора во Владивостоке команда приехала в Токио за два дня до стара соревнований. "А что, это помогло нашей команде? - сказала Ефимова, которая прилетела в Токио на четыре дня раньше из Москвы. - Мне кажется, что надо было в Олимпийскую деревню раньше приезжать. Я приехала максимально заранее и акклиматизировалась достаточно быстро".
Во Всероссийской федерации плавания со всеми замечаниями не соглашаются. Главный тренер сборной страны Сергей Чепик выступление команды оценил на отлично, президент федерации, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников - на четверку. Они убеждены в правильности выбора времени проведения олимпийского отбора и установленных правилах. "Если отбор убрать, то будет субъективная оценка, - сказал Сальников. - Тогда будет возня и раздрай, это нужно будет только журналистам. Отбор прошел по правилам - сюда приехали все, кто заслужил, все имели возможность здесь выступить хорошо. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но это спорт".
У американцев тоже не все хорошо
Проблемной Олимпиада выдалась не только для российского, но и американского плавания. Команда России заняла пятое место в зачете Игр. Первыми традиционно стали американцы (11-10-9), но успешной Олимпиадой в Токио для них не назовешь. Они показали худший результат на Олимпиадах с 1988 года, тогда они завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых медали.
При этом им очень помогло включение в олимпийскую программу дистанций 800 метров вольным стилем у мужчин и 1 500 метров вольным стилем у женщин. Победителями в этих дисциплинах стали представители США Роберт Финке и Кэти Ледеки.
Прорыв в Токио совершили австралийцы (9-3-8), третьи - британцы (4-3-1). Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде в Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов (50 и 100 метров вольным стилем) и Денис Панкратов (100 и 200 метров баттерфляем).
На Олимпиаде в японской столице также было установлено несколько мировых рекордов.