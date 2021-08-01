Смешанные чувства. Рылов спиной прикрыл неудачи российского плавания на Олимпиаде

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Выступление российских пловцов на Олимпиаде в Токио оставило неоднозначное впечатление: с одной стороны, команда впервые за 25 лет уезжает с Игр с золотой медалью, с другой - почти все успехи - заслуга только двух спортсменов - Евгения Рылова и Климента Колесникова. В личных соревнованиях медали сумели завоевать только они, в эстафете у российских пловцов лишь одна награда - серебро у мужчин на дистанции 4 по 200 м вольным стилем, но и здесь не обошлось без помощи Рылова - лучшего на сегодня в мире пловца на спине.

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Пять олимпийских наград, две из которых - высшего достоинства, могут показаться отличным результатом. Однако если посмотреть на результат масштабно, картина не будет выглядеть столь радужной. В Токио в бассейне пловцы разыграли 35 комплектов наград - 105 медалей, российским пловцам досталось только пять, притом что в состав команды на Олимпиаду вошли 35 спортсменов. И далеко не все из них приехали в японскую столицу просто ради участия. Рекордсмен мира на 200 м брассом Антон Чупков, трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков, олимпийский призер Владимир Морозов - все они на Олимпиаде не сумели реализовать свой потенциал. Особенно разочаровал Морозов: некогда лучший кролист страны сначала провально выступил в эстафете 4 по 100 м, после - завалил коронную дистанцию 50 м, заняв последнее место в полуфинале. В упомянутой эстафете российская команда тоже не сумела показать себя с лучшей стороны, хотя была способна бороться не просто за медали, а за победу. Седьмое место задало тон всему выступлению команды на турнире. Ефимова без медали Не смогла красиво закончить историю выступления на Олимпиадах и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова. В Токио ей предоставили только одну личную дистанцию - 100 м брассом. В этом заплыве она стала пятой, уступив и дебютантке Игр Евгении Чикуновой.

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На этой Олимпиаде в российском женском брассе произошла реинкарнация: 16-летняя Чикунова заняла место многолетнего лидера сборной Ефимовой. "Я бы хотела повторить такую же долгую и невероятную карьеру, как у Юлии, это можно воспринимать как большую цель, - сказала молодая спортсменка. - Очень классно иметь такие же заслуги, как и у Юлии. Она вызывает только восхищение, буду стараться плавать так же долго". Чикунова пока идет по стопам Ефимовой. Та тоже дебютировала на Олимпиаде в 16 лет и тоже осталась в шаге от завоевания медали - в Пекине она была четвертой и пятой. Чикуновой еще обиднее - в Токио она стала дважды четвертой. Да еще ей пришлось столкнуться с тем, чего в 2008 году быть не могло, - с травлей в социальных сетях. "Выступление - это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду - много стоит, - рассказала она со слезами на глазах. - У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах".

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Ефимова в Токио могла проплыть еще одну личную дистанцию - вдвое длиннее, однако национальная федерация решила не вносить изменения в критерии отбора - на апрельском чемпионате России Ефимова на 200 м уступила второе место Марии Темниковой. Она и выступила на Олимпиаде. Причем ожидаемо слабо - в полуфинале она показала время на две секунды хуже, чем на отборе. Ефимова после чемпионата России значительно улучшила свое время - если бы она повторила июньские секунды, то точно оказалась бы в финале. Но руководство российского плавания было непреклонно - поплыла Темникова. На следующих Играх Ефимовой с большой долей вероятности уже не будет - она сама призналась, что не планирует ехать в 2024 году в Париж. Впрочем, она все еще не исключает, что поменяет решение - ее окружение уговаривает ее остаться. Против только отец. Без прорыва В Токио Ефимовой не дали проплыть на дистанции, в которой она является действующей чемпионкой мира. Два года назад в южнокорейском Кванджу результаты российской команды были значительно лучше - три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Всего - 16. Да, почти треть была завоевана не в олимпийских дисциплинах, однако в целом команда выглядела более конкурентоспособной. Тогда предполагалось, что за оставшийся год команде удастся совершить еще один шаг вперед, однако вмешалась пандемия коронавируса, которая отложила Игры на год. Как показала практика, на пользу российскому плаванию это не пошло.

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В идеальной форме к Играм себя сумели подвести только Рылов и Колесников. Первый стал чемпионом на дистанциях 100 и 200 м на спине, где американцы последний раз проигрывали в 1992 году, второй - сначала финишировал вслед за соотечественником, после - взял бронзу на королевской дистанции 100 м вольным стилем. Рекордсмен мира на 50 м на спине в олимпийском сезоне сделал ставку именно на спринт вольным стилем. И в целом не прогадал - установил новый рекорд Европы и взял олимпийскую медаль. Рылов, несмотря на два золота, своим выступлением остался недоволен - он так и не смог побить рекорды мира на обеих дистанциях, которые продолжают принадлежать американцу Аарону Пирсолу. Теперь он намерен отказаться от одной из дисциплин, чтобы исполнить свою мечту. А вот Чупков об олимпийском золоте уже не мечтает - после четвертого места на коронной дистанции он объявил о скором уходе из спорта. В 24 года. Ему просто надоело. Критика и ответы на нее Итоги Олимпиады настораживают. Не исключено, что дальше российское плавание так и будут тянуть два человека - Рылов и Колесников. Как в свое время это делала Ефимова, которая долгие годы была единственной в команде, кто был способен брать золото чемпионатов мира. Возможно, Чикунова все же сможет достойно заменить чемпионку.

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Пока российское плавание держится на Рылове и Колесникове. Без них у российской команды была бы только одна медаль - серебро в эстафете 4 по 200 м вольным стилем, при условии достойной замены Рылову. Но больше разочаровывает даже не отсутствие большего количества наград, а показанное время. Около 80% российских пловцов в Токио показали секунды хуже, чем на чемпионате страны. Тот же Морозов в апреле 50 метров кролем проплыл за 21,47 секунды. С этим результатом он бы на Олимпиаде стал вторым. Олимпийский призер Евгений Коротышкин неудачный старт российских пловцов на Олимпиаде - в первые восемь финалов пробилась только команда в мужской кролевой эстафете - объяснил системной ошибкой. "Отбор нужно делать либо за год, либо за месяц, - сказал он. - Так как в нашей стране очень высокая конкуренция, отбираться за год, как это делает Венгрия или Швеция, нам нельзя - слишком много за год может подрасти спортсменов на топовый уровень". "Оптимально для наших спортсменов отбор делать за месяц и далее выступать на двух-трех коммерческих стартах или открытых чемпионатах разных стран. После отбора уходить в работу - это провал", - добавил Коротышкин.

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