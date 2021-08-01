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XXXII летние Олимпийские игры

Поздняков: причиной нападок на российских спортсменов стали их результаты на Олимпиаде

Ранее президент Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта
Президент ОКР Станислав Поздняков Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Причиной нападок на российских спортсменов, которые выступают на Олимпиаде в Токио, стали их успешные результаты. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Ранее президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в открытом письме назвал фарсом санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. По его мнению, ситуация с допингом в российском спорте никак не изменилась.

"Причина [нападок] абсолютно очевидна - успешное выступление наших спортсменов на этих Олимпийских играх, - сказал Поздняков. - Большинство спикеров на эту тему предполагали, что без допинга наши спортсмены не могут выступать, а наши спортсмены своими результатами доказали обратное. Это лучший ответ на нападки".

Президент ОКР подчеркнул, что российские спортсмены не допускают подобных комментариев. "То, что наши спортсмены такие комментарии не отпускают - это повод для нашей гордости, потому что уровень наших спортсменов выше", - отметил Поздняков.

Он добавил, что голословные утверждения, которые допустили некоторые иностранные спортсмены, говорят об их невысоком экспертном уровне. "Был замечательный фильм и книга "Собачье сердце". Хочется этим спортсменам сказать: "Не читайте на завтрак пролетарских газет", - добавил Поздняков.

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