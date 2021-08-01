В ЦСКА оценили уровень готовности восстанавливающегося после травмы Влашича

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА не собирается рисковать здоровьем восстанавливающегося после травмы полузащитника Николы Влашича, решение о его возможном выходе на поле в стартовом составе в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо" будет приниматься непосредственно перед игрой. Об этом ТАСС рассказал тренер армейцев Григорий Бабаян.

Один из лидеров ЦСКА в матче первого тура РПЛ против "Уфы" (1:0) попал в заявку, но на поле не появился и наблюдал за игрой одноклубников с трибуны. Как рассказал после той игры ТАСС Бабаян, хорватский полузащитник за день до игры получил повреждение на тренировке и тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем. В субботу во встрече второго тура против "Локомотива" (1:2) он вышел на поле на 68-й минуте и не отметился результативными действиями. После игры главный тренер красно-синих Алексей Березуцкий заявил, что 23-летний полузащитник "теперь полностью готов играть".

"Если в первом матче он был абсолютно не готов, у него было легкое повреждение, то уже в этом матче мы понимали, отталкиваясь от функционального состояния, что можем использовать его максимум на 35 минут. В каждом матче ему нужно прибавлять. Сейчас у нас есть семь дней, чтобы подготовить его к следующему матчу", - сказал Бабаян.

"Это такой процесс, все будет зависеть от того, в каком он будет состоянии к следующему матчу. Здесь нельзя форсировать, мы не можем рисковать здоровьем футболиста. Очень важно, чтобы он был в оптимальном состоянии", - добавил тренер ЦСКА.

Также собеседник агентства высказался по поводу шансов Влашича попасть в стартовый состав на матч третьего тура РПЛ против московского "Динамо". Эта встреча состоится 8 августа в Москве на "ВТБ-Арене". "Что касается стартового состава, посмотрим, как он будет тренироваться, в каком он будет состоянии. Если все будет нормально, будем принимать решение непосредственно перед игрой", - отметил Бабаян.

Летом в ряде СМИ появлялась информация о том, что Влашич может покинуть ЦСКА, сообщалось, что он может продолжить карьеру в итальянском "Милане" или "Монако", который выступает в чемпионате Франции. Сам игрок 19 июля после товарищеского матча против "Нижнего Новгорода" (2:1) опроверг эти сообщения в интервью газете "Спорт-Экспресс". "Не могу комментировать, куда он уйдет, продаем мы его или нет. Это вопрос к руководству клуба", - сказал тренер ЦСКА.