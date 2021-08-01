В ITF заявили, что не могут повлиять на протесты рядом с ареной в Токио, где идет финал

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) не может повлиять на ситуацию с акциями протеста рядом с ареной, где проходит финальный матч Олимпийских игр в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и Александром Зверевым из Германии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Десятки японцев вышли на протест против Игр к арене, где в финале играет теннисист Хачанов

"Международная федерация тенниса не может повлиять на акции протеста. Они проходят за пределами арены. Поэтому, скорее, тут ответственность [оргкомитета] "Токио-2020", - сообщили в ITF.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что несколько десятков японцев вышли на протест против проведения Олимпиады к теннисному парку, где в эти минуты проходит финальный матч между Хачановым и Зверевым. Крики протестующих слышны в том числе и на центральном корте арены, где проходит встреча. В первом сете финала победу со счетом 6:3 одержал Зверев.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.