Тарпищев считает успехом серебряную медаль теннисиста Хачанова на Олимпийских играх

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Серебряная медаль российского теннисиста Карена Хачанова в мужском одиночном разряде на Олимпиаде в Токио является безусловным успехом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В финальном матче Хачанов уступил Александру Звереву из Германии со счетом 3:6, 1:6.

"Зверев лучше подавал и принимал. Я не видел, чтобы он играл в такой теннис, как сегодня. Но серебро Карена - это успех, безусловно", - сказал Тарпищев.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и является победителем четырех турниров. Лучшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

На счету отечественных теннисистов одна золотая медаль в мужском одиночном разряде на Олимпиадах - в 2000 году ее выиграл Евгений Кафельников. На Играх-1992 бронзу завоевал Андрей Черкасов.