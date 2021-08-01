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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: боксер Хатаев показал выступление высокого уровня в полуфинале Олимпиады

В воскресенье россиянин завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр
Министр спорта РФ Олег Матыцин Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский боксер Имам Хатаев, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, показал выступление высокого уровня. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

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В воскресенье Хатаев уступил британцу Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей (1:4) в полуфинале и завоевал бронзовую медаль, так как поединки за третье место регламентом не предусмотрены.

"Поздравляю Имама Хатаева с бронзой Олимпиады! Российский боксер очень ярко провел олимпийский турнир, уверенно побеждал одного соперника за другим. В полуфинале он показал выступление высокого уровня, активно давил и прессинговал соперника и был нацелен только на победу, - сказал Матыцин. - Наш спортсмен был достоин побороться за золото, судьи приняли решение присудить Имаму бронзу, это первая награда российских боксеров на Олимпиаде в Токио. Поздравляю с этим результатом тренеров сборной и Федерацию бокса России".

Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России (2019, 2020).

Олимпиада завершится 8 августа.

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