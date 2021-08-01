Матыцин: боксер Хатаев показал выступление высокого уровня в полуфинале Олимпиады

В воскресенье Хатаев уступил британцу Бенджамину Уиттакеру раздельным решением судей (1:4) в полуфинале и завоевал бронзовую медаль, так как поединки за третье место регламентом не предусмотрены.

"Поздравляю Имама Хатаева с бронзой Олимпиады! Российский боксер очень ярко провел олимпийский турнир, уверенно побеждал одного соперника за другим. В полуфинале он показал выступление высокого уровня, активно давил и прессинговал соперника и был нацелен только на победу, - сказал Матыцин. - Наш спортсмен был достоин побороться за золото, судьи приняли решение присудить Имаму бронзу, это первая награда российских боксеров на Олимпиаде в Токио. Поздравляю с этим результатом тренеров сборной и Федерацию бокса России".

Хатаеву 26 лет, он является двукратным чемпионом России (2019, 2020).

Олимпиада завершится 8 августа.