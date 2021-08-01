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XXXII летние Олимпийские игры

Исинбаева назвала отличным результатом серебряную медаль теннисиста Хачанова на Олимпиаде

Россиянин в финальном матче одиночного турнира уступил немцу Александру Звереву
Елена Исинбаева Сергей Фадеичев/ТАСС
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Елена Исинбаева
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серебряная медаль российского теннисиста Карена Хачанова на Олимпийских играх в Токио является отличным результатом. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

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В воскресенье Хачанов в финале Олимпийских игр проиграл немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6.

"Карен - лучший, просто молодец, серебро - это отличный результат, - сказала Исинбаева. - Он здорово играл этот турнир, но Зверев был лучше".

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021).

Звереву 24 года, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в его активе 15 титулов ATP. Лучшим результатом немца на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2020).

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