Теннисист Хачанов заявил, что крики протестующих мешали ему играть в финале Олимпиады

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов слышал крики протестующих против Игр японцев во время финального матча олимпийского турнира. Как рассказал спортсмен на пресс-конференции, он просил организаторов что-то предпринять, но в этой ситуации ничего нельзя было сделать.

Десятки японцев вышли на протест против Игр к арене, где в финале играет теннисист Хачанов

Хачанов в финале уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6. Во время игры рядом с ареной, где проходил матч за золото, несколько десятков японцев вышли на протест против Олимпиады.

"Конечно, я прекрасно слышал крики за пределами стадиона, - сказал Хачанов. - Просил что -то предпринять, но ничего не сделать тут. Мы привыкли играть на переполненных стадионах. Но когда тихо, как здесь, то ты слышишь каждый звук. Но что поделать".