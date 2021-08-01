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XXXII летние Олимпийские игры

Теннисист Хачанов заявил, что крики протестующих мешали ему играть в финале Олимпиады

В финальном матче спортсмен завоевал серебро, уступив представителю германии Александру Звереву
Карен Хачанов Игорь Беляев/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов слышал крики протестующих против Игр японцев во время финального матча олимпийского турнира. Как рассказал спортсмен на пресс-конференции, он просил организаторов что-то предпринять, но в этой ситуации ничего нельзя было сделать.

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Хачанов в финале уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6. Во время игры рядом с ареной, где проходил матч за золото, несколько десятков японцев вышли на протест против Олимпиады.

"Конечно, я прекрасно слышал крики за пределами стадиона, - сказал Хачанов. - Просил что -то предпринять, но ничего не сделать тут. Мы привыкли играть на переполненных стадионах. Но когда тихо, как здесь, то ты слышишь каждый звук. Но что поделать".

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