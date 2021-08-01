Кафельников заявил, что радовался бы олимпийскому золоту Хачанову как своему

В воскресенье Хачанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном мужском разряде. В финальном матче 25-летний россиянин уступил немцу Александру Звереву со счетом 3:6, 1:6. Он стал первым с 2000 года представителем России в мужском теннисе, дошедшим до финала олимпийского турнира.

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Олимпийский чемпион 2000 года по теннису в мужском одиночном разряде, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников был бы рад победе соотечественника Карена Хачанова в финале олимпийского турнира на Играх в Токио. Об этом Кафельников заявил ТАСС.

"Затрудняюсь сказать, чего не хватило [Хачанову для завоевания золота], - сказал Кафельников. - Думаю, тут есть несколько факторов: во-первых, весомость финального матча наложила определенную психологическую тяжесть на плечи Карена, во-вторых, его соперник провел идеальнейший матч и практически не оставил шансов Хачанову. Хочу подчеркнуть, что сегодняшний матч не Карен проиграл, а его соперник выиграл. Обидно, но такова судьба".

"Рад ли, что остаюсь единственным российским олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде? Ерунда абсолютная! Я уже говорил, что был бы очень рад, если бы Карен завоевал олимпийское золото. Он как никто заслуживал этого, но спорт, к сожалению, такая штука - складывается не так, как ты прогнозируешь", - отметил собеседник агентства.

Также вице-президент ФТР высказался о дальнейших олимпийских перспективах россиян в теннисе. "Придется ли ждать следующего олимпийского финала еще столько же? Я Ванга, чтобы такие прогнозы делать? Мы очень надеемся, что в следующем олимпийском цикле, в Париже в 2024 году, будут российские мужской и женский финалы. Но этого никто не гарантирует - будем работать, стремиться к этому, прикладывать все усилия, чтобы воплотить это в жизнь", - подчеркнул Кафельников.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и является победителем четырех турниров под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции (2019) и Уимблдоне (2021). Звереву 24 года, он занимает пятое место в мировом рейтинге, в его активе 15 титулов ATP. Лучшим результатом немца на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США (2020).