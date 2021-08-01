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XXXII летние Олимпийские игры

Тарпищев: бюджет тенниса в США больше российского в 40 раз, а результаты несравнимы

В воскресенье Карен Хачанов завоевал серебро мужского одиночного турнира Олимпийских игр. В миксте победу одержали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, вторыми стали Елена Веснина и Аслан Карацев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТОКИО, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бюджет Федерации тенниса США в 40 раз больше, чем у Федерации тенниса России (ФТР), при этом на Олимпиаде российские теннисисты выступили несравнимо лучше, завоевав больше всех медалей. Об этом ТАСС рассказал президент ФТР Шамиль Тарпищев.

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В воскресенье Карен Хачанов завоевал серебро мужского одиночного турнира Олимпийских игр. В миксте победу одержали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, вторыми стали Елена Веснина и Аслан Карацев. В субботу Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в матче за бронзу.

"У американцев ежегодный бюджет - 300 млн долларов, а у нас - 7 млн. И какие у них результаты? А мы везде наверху. У меня простое правило: много денег - много чемпионов, мало - один. Но Олимпиада в Токио, безусловно, стала для нас чрезвычайно успешной", - сказал Тарпищев.

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