Тренер считает, что российские рапиристы на Олимпиаде в Токио показали свой потенциал

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по фехтованию на рапире, завоевав серебро Олимпийских игр в Токио в командном турнире, показала свой потенциал. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер команды Руслан Насибуллин.

Российская команда в составе Кирилла и Антона Бородачевых, Владислава Мыльникова и Тимура Сафина в воскресенье в финале уступила французам со счетом 28:45. На пути к финалу россияне победили команды Гонконга (45:39) и США (45:41).

"Днем дрались очень хорошо - команда молодая, причем самая молодая на турнире, - отметил Насибуллин. - Но пробились в финал, показали тем самым свой потенциал. Чтобы побеждать надо выигрывать, но им в их личных противостояниях это не удавалось - зажались, опыта пока не хватает, но они его постепенно приобретут".

"Только из юниоров вышли, по 22 года. Только Тимур титулованный. Кроме того, это их первый официальный старт, и сразу Игры. А так молодцы, я очень рад за них - очень старались", - добавил специалист.