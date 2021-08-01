Российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах.

В финале россияне уступили французам со счетом 28:45. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Бронзовыми призерами стали американцы, победившие в поединке за третье место японских рапиристов (45:31).

В четвертьфинале российские рапиристы победили команду Гонконга (45:39), в полуфинале оказались сильнее сборной США (45:41). Ранее в личном турнире Кирилл Бородачев уступил в четвертьфинале, Мыльников выбыл на стадии 1/8 финала, Антон Бородачев закончил выступление во втором круге.

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-16), третьими - японцы (17-5-9).

Российские рапиристы дважды становились олимпийскими чемпионами в командном первенстве (1996, 2016), на Играх в Рио-де-Жанейро в составе команды выступал Тимур Сафин. Также на счету мужской сборной России одна бронзовая медаль Игр (2004). Советские рапиристы завоевали на Олимпийских играх три золотые (1960, 1964, 1988) и три серебряные медали (1968, 1972, 1980).

Олимпиада завершится 8 августа.