Российские рапиристы стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах.
В финале россияне уступили французам со счетом 28:45. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Бронзовыми призерами стали американцы, победившие в поединке за третье место японских рапиристов (45:31).
В четвертьфинале российские рапиристы победили команду Гонконга (45:39), в полуфинале оказались сильнее сборной США (45:41). Ранее в личном турнире Кирилл Бородачев уступил в четвертьфинале, Мыльников выбыл на стадии 1/8 финала, Антон Бородачев закончил выступление во втором круге.
Сборная России занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (23-14-13), вторыми идут американцы (20-21-16), третьими - японцы (17-5-9).
Российские рапиристы дважды становились олимпийскими чемпионами в командном первенстве (1996, 2016), на Играх в Рио-де-Жанейро в составе команды выступал Тимур Сафин. Также на счету мужской сборной России одна бронзовая медаль Игр (2004). Советские рапиристы завоевали на Олимпийских играх три золотые (1960, 1964, 1988) и три серебряные медали (1968, 1972, 1980).
Олимпиада завершится 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|23
|14
|13
|50
|2
|США
|20
|21
|16
|57
|3
|Япония
|17
|5
|9
|31
|4
|Австралия
|14
|3
|14
|31
|5
|Россия
|12
|19
|13
|44
|6
|Великобритания
|10
|10
|12
|32
|7
|Франция
|5
|10
|6
|21
|8
|Южная Корея
|5
|4
|8
|17
|9
|Нидерланды
|4
|7
|6
|17
|10
|Германия
|4
|4
|11
|19
|11
|Новая Зеландия
|4
|3
|4
|11
|12
|Чехия
|4
|3
|1
|8
|13
|Канада
|3
|4
|6
|13
|14
|Швейцария
|3
|4
|5
|12
|15
|Хорватия
|3
|2
|2
|7
|16
|Италия
|2
|8
|15
|25
|17
|Бразилия
|2
|3
|5
|10
|18
|Тайвань
|2
|3
|4
|9
|19
|Венгрия
|2
|2
|2
|6
|20
|Словения
|2
|1
|1
|4
|21
|Косово
|2
|0
|0
|2
|22
|Испания
|1
|3
|2
|6
|23
|Грузия
|1
|3
|1
|5
|24
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|24
|Швеция
|1
|3
|0
|4
|26
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|26
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|26
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|29
|Австрия
|1
|1
|3
|5
|30
|Сербия
|1
|1
|2
|4
|30
|Дания
|1
|1
|2
|4
|32
|Ямайка
|1
|1
|1
|3
|32
|Норвегия
|1
|1
|1
|3
|32
|Бельгия
|1
|1
|1
|3
|35
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|35
|Польша
|1
|1
|0
|2
|37
|Турция
|1
|0
|2
|3
|37
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|37
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|40
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|40
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|40
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|43
|Иран
|1
|0
|0
|1
|43
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|43
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|43
|Филиппины
|1
|0
|0
|1
|43
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|43
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|43
|Греция
|1
|0
|0
|1
|43
|Эфиопия
|1
|0
|0
|1
|43
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|43
|Катар
|1
|0
|0
|1
|53
|Венесуэла
|0
|3
|0
|3
|53
|Колумбия
|0
|2
|1
|3
|55
|Доминиканская республика
|0
|2
|0
|2
|56
|Украина
|0
|1
|5
|6
|57
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|57
|Индонезия
|0
|1
|2
|3
|59
|Куба
|0
|1
|1
|2
|59
|Уганда
|0
|1
|1
|2
|59
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|62
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|62
|Индия
|0
|1
|0
|1
|62
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|62
|Иордания
|0
|1
|0
|1
|62
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|67
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|68
|Египет
|0
|0
|2
|2
|68
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|68
|Азербайджан
|0
|0
|2
|2
|71
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|71
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|71
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|71
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|71
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|71
|Малайзия
|0
|0
|1
|1