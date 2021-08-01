Российские теннисисты выиграли олимпийский медальный зачет

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в медальном зачете в теннисе на Олимпийских играх в Токио, завоевав одну золотую и две серебряные медали.

На Играх в теннисе разыгрывалось пять комплектов наград. Золотую медаль в смешанном парном разряде завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 13:11 обыгравшие в финале Елену Веснину и Аслана Карацева, которые, в свою очередь, принесли сборной России серебряную медаль.

Серебро в мужском одиночном разряде завоевал россиянин Карен Хачанов, уступивший Александру Звереву из Германии (6:3, 6:1). Белинда Бенчич принесла золотую медаль Швейцарии в женском одиночном разряде, одержав победу над чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (7:5, 2:6, 6:3).

В мужском парном разряде золотые медали завоевали хорваты Никола Мектич и Мате Павич, обыгравшие соотечественников Марина Чилича и Ивана Додига (6:4, 3:6, 10:6). В финале женского парного разряда чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова победили теннисисток из Швейцарии Бенчич и Викторию Голубич (7:5, 6:1).

Сборные Хорватии, Чехии и Швейцарии поделили второе место в медальном зачете, завоевав по одной золотой и одной серебряной медали. Далее идут немцы (одна золотая медаль). У сборных Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Испании и Украины по одной бронзовой медали в зачете.

Последний раз до этого российские теннисисты становились первыми в олимпийском медальном зачете в 2008 году, тогда российская сборная выиграла одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медаль. На предыдущих Олимпийских играх российские теннисисты завоевали одну золотую медаль и разделили второе место со сборными Великобритании, Пуэрто-Рико и Испании.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

В общем медальном зачете лидирует команда Китая, на счету которой 23 золотые, 14 серебряных и 13 бронзовых наград. Вторыми идут американцы (20-21-16), третьими - японцы (17-5-9). Сборная России располагается на пятой строчке (12-19-13).

Олимпиада завершится 8 августа.