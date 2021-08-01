Павлюченкова назвала российское золото в миксте на Олимпиаде сбывшейся мечтой

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Анастасия Павлюченкова назвала золотую олимпийскую медаль российских теннисистов в смешанном разряде сбывшейся мечтой, поскольку до старта турнира никто в них не верил. Такое мнение спортсменка высказала в разговоре с журналистами.

Павлюченкова выступала в миксте в паре с Андреем Рублевым на Олимпийских играх. В финале они обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева.

"Никто в нас особо не верил до начала турнира, но мы смогли выиграть олимпийское золото. Турнир был драматичным. И сейчас могу сказать одно - моя мечта сбылась", - сказала Веснина.

Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде. Бронзовыми призерами стали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс. Сербские теннисисты Новак Джокович и Нина Стоянович, которые должны были принять участие в матче за третье место, снялись с турнира.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде, проиграв в финале немцу Александру Звереву (3:6, 1:6). Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде на стадии четвертьфинала, Веснина проиграла в матче второго круга. Карацев в одиночном разряде уступил во втором круге, а Рублев не смог пройти дальше первого круга.