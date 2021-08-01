Путин поздравил теннисистов Павлюченкову и Рублева с золотом Олимпиады в миксте

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил членов сборной России по теннису Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева, которые выиграли золотые медали в смешанном парном разряде на Олимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Своим победным выступлением вы вписали еще одну яркую страницу в историю спорта высших достижений и убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса. <...> Особые слова благодарности - тренерам, наставникам, специалистам сборной, вашим товарищам по команде - всем, кто поддерживал вас на пути к успеху и обеспечил зрелищный "российский финал" в соревнованиях по теннису в смешанном парном разряде", - отметил он.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете в теннисе на Олимпийских играх в Токио, завоевав одну золотую и две серебряные медали. На играх в теннисе разыгрывалось пять комплектов наград. Золотую медаль в смешанном парном разряде завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 13:11 обыгравшие в финале Елену Веснину и Аслана Карацева, которые, в свою очередь, принесли сборной России серебряную медаль. Сборная России, на счету которой 12 золотые, 19 серебряных и 13 бронзовых наград располагается на пятой строчке общего медального зачета.