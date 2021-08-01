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XXXII летние Олимпийские игры

Акименко и Иванюк считают нечестным, что золото в прыжках в высоту дали двум спортсменам

По мнению россиян, катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери должны были перепрыгивать заново

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк считают несправедливым, что катарец Мутаз Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери разделили золотую олимпийскую медаль. Об этом они рассказали журналистам после окончания соревнований.

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Призеры чемпионата мира Акименко и Иванюк остались за чертой призовых мест. Золото разыгрывалось на высоте 2,39 метра, которую не взяли Баршим и итальянец Тамбери, но отказались от перепрыжки и разделили победу. Акименко (2,33) и Иванюк (2,30) заняли шестое и девятое место соответственно.

"Считаю, что это нечестно и несправедливо по отношению к другим - они должны были перепрыгивать. Но флаг им в руки, раз они так решили. Я считаю, что это нечестно, надо бороться до последнего", - сказал Акименко.

Бронзу завоевал белорус Максим Недосеков. "Я болел за Макса и Баршима, который заслужил это золото своей карьерой. А Макс - наш собрат, белорус", - отметил он.

Иванюк согласился с Акименко по вопросу разделения золотой медали. "Я тоже так считаю. На Олимпиаде ты вписываешь свое имя в историю, поэтому два человека на первом месте - несерьезно. Это несправедливо по отношению к другим участникам. Почему не три?" - сказал он.

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