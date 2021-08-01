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XXXII летние Олимпийские игры

Веснина заявила, что хочет отдохнуть от тенниса после Олимпиады

Спортсменка рассказала, что возобновляла карьеру в первую очередь для участия в Играх

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Елена Веснина хочет отдохнуть от спорта после Олимпийских игр в Токио. Об этом Веснина рассказала журналистам.

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Веснина на Олимпийских играх выступала одиночном разряде, в парном (с Вероникой Кудерметовой) и в миксте (с Асланом Карацевым). В парном разряде спортсменки уступили в матче за бронзу. В миксте проиграли в финале соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. 1 августа Весниной исполнилось 35 лет.

"Сегодня у меня был самый эмоциональный день рождения, я счастлива, что мы с Асланом играли в финале, что финал получился российским, я горжусь этим достижением. После этой Олимпиады хочу отдохнуть и еще долго не видеть теннисный мяч и ракетку. Про Олимпиаду 2024 года в Париже не думаю, рада тому, что у меня уже есть золото и серебро Олимпиады. Только ради Олимпийских игр я вернулась в спорт, ни турниры Большого шлема, ни какие-либо одиночные турниры не сравнятся с ними", - сказала Веснина.

В 2018 году Веснина взяла паузу в карьере в связи с беременностью. В декабре 2020 года теннисистка возобновила выступления. Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. Веснина занимает 303-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и 56-е - в парном.

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Веснина, Елена СергеевнаXXXII летние Олимпийские игры
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