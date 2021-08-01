Матыцин: российские теннисисты на Олимпиаде подарили стране большую радость

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российские теннисисты подарили стране большую радость, сыграв в финале Олимпийских игр в миксте и завоевав в итоге три медали. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Российские спортсмены завоевали семь медалей в девятый день Олимпийских игр

В воскресенье Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева. Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде. Российские спортсмены в теннисе на Олимпийских играх в Токио завоевали одну золотую и две серебряные медали. Ранее Карен Хачанов стал серебряным призером в индивидуальном турнире.

"Наши теннисисты подарили России большую радость - в финале Олимпиады играли две российские пары. Мы не видели российских олимпийских финалов с 2008 года, когда в Пекине в решающем матче встретились Елена Дементьева и Динара Сафина. Поздравляю Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева с золотом, а Елену Веснину и Аслана Карацева - с серебром", - сказал Матыцин.

"Финальный матч прошел в равной борьбе. Обе наши пары показали отличную игру <...>. Хочу поблагодарить российских теннисистов, тренеров и Федерацию тенниса России за хорошее выступление на Олимпиаде в Токио", - добавил министр.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.