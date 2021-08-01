Российские спортсмены завоевали семь медалей в девятый день Олимпийских игр

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Российские атлеты в девятый день Олимпийских игр завоевали одну золотую, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Обладателями высших наград стали теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, победившие в финале соревнований смешанных пар Елену Веснину и Аслана Карацева, которые стали серебряными призерами.

Также серебряную награду завоевала мужская сборная России по фехтованию на рапирах в командных соревнованиях. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин. Серебро в одиночном мужском теннисном турнире завоевал Карен Хачанов, уступивший в финале представителю Германии Александру Звереву, а также гимнастка Анастасия Ильянкова (разновысокие брусья).

Бронзовые медали российской команде принесли боксеры Имам Хатаев (весовая категория до 81 кг) и Андрей Замковой (до 69 кг). Всего в воскресенье было разыграно 25 комплектов медалей.

В общем зачете российская команда занимает пятое место, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое место занимают китайские спортсмены (23-14-13), второе - американцы (20-23-16), третье - японцы (17-5-9).

В понедельник в Токио будет разыграно 22 комплекта наград. Олимпийские игры завершатся 8 августа.