Мать Весниной считает, что серебро Олимпиады для теннисистки с отливом золота

СОЧИ, 1 августа. /ТАСС/. Мать теннисистки Елены Весниной Ирина Веснина считает, что серебряная медаль Олимпиады в Токио ее дочери с отливом золота, из-за тех трудностей, с которыми столкнулась спортсменка. Об этом Ирина Веснина рассказала ТАСС после матча.

Веснина и Аслан Карацев завоевали серебряную медаль Олимпиады в смешанном разряде, проиграв в финале соотечественникам Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева.

"Я чувствую горечь Лены, она хотела золото, но это серебро с отливом золота. Все равно радостно, что она для своей страны принесла серебряную медаль в такой трудной борьбе, в таких трудных психологических и физических условиях. И возраст, сегодня ей исполнилось 35 лет, в день рождения всегда сложно играть", - сказала мать спортсменки.

Она добавила, что перед выходом из декретного отпуска Веснина проговаривала все планы со своим отцом, по совместительству тренером. Именно грядущая Олимпиада стала мотивацией для теннисистки, недавно ставшей мамой. "Завтра она уже прилетит домой, мы будем встречать ее с дочкой Лизой, которой два года и 10 месяцев. Мы сами спортсмены, это наша с папой мечта - участвовать в Олимпиаде, мы ей с детства внушили эту любовь к спорту", - добавила Ирина Веснина.

Вместе с тем, по данным администрации Сочи, за игрой теннисистки в парке "Ривьера" наблюдали воспитанники спортшколы, где сама занималась Веснина. Как рассказали ТАСС в центре олимпийской подготовки, победу ждали и готовились к ней. "Это ее четвертая Олимпиада, она, конечно, шла на медаль. Она патриот страны, города, края, тут можно сказать однозначно - мы хотели медаль", - рассказала ТАСС директор центра Елена Лийв.