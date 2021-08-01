{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

Российский арбитр Карасев назначен на матч квалификации Лиги чемпионов

Судья обслужит матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и датским "Мидтьюлланном"
Сергей Карасев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Сергей Карасев
© Андрей Шрамко/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионом между нидерландским ПСВ и датским "Мидтьюлланном". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

На эту тему
Судья Карасев заявил, что УЕФА остался доволен его работой на чемпионате Европы
Судья Карасев заявил, что УЕФА остался доволен его работой на чемпионате Европы

Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей - Владимир Москалев.

ПСВ сыграет с "Мидтьюлланном" 3 августа в Эйндховене. Ответный матч пройдет в Дании 10 августа.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах в качестве главного арбитра.

Формула-1
Француз Окон впервые в карьере стал победителем этапа "Формулы-1"
Россиянин Мазепин сошел с дистанции
Француз Окон впервые в карьере стал победителем этапа "Формулы-1"
Читать полностью