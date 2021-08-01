Российский арбитр Карасев назначен на матч квалификации Лиги чемпионов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионом между нидерландским ПСВ и датским "Мидтьюлланном". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Судья Карасев заявил, что УЕФА остался доволен его работой на чемпионате Европы

Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным судьей - Владимир Москалев.

ПСВ сыграет с "Мидтьюлланном" 3 августа в Эйндховене. Ответный матч пройдет в Дании 10 августа.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах в качестве главного арбитра.