Француз Окон впервые в карьере стал победителем этапа "Формулы-1"

ТАСС, 1 августа. Француз Эстебан Окон из команды "Альпин" стал победителем Гран-при Венгрии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды прошли на автодроме "Хунгароринг".

Второе место занял пилот "Астон Мартин" немец Себастьян Феттель. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Лидировавший в общем зачете нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") финишировал на 10-й строчке. Окон впервые в карьере стал победителем этапа "Формулы-1".

Заезд был приостановлен на 30 минут из-за аварии, случившейся на старте гонки. Участниками инцидента стали финн Валттери Боттас ("Мерседес"), британец Ландо Норрис ("Макларен"), мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"), канадец Лэнс Стролл ("Астон Мартин") и монегаск Шарль Леклер ("Феррари"). Участники аварии не сумели продолжить гонку.

Также сошел с дистанции российский пилот "Хааса" Никита Мазепин, который на пит-лейне столкнулся с финским гонщиком "Альфа-Ромео" Кими Райконенном. Финн при выезде с бокса врезался в переднее колесо болида Мазепина и получил штраф 10 секунд.

Окон впервые в карьере победил в гонке в "Формуле-1". В общем зачете он поднялся на 11-е место, набрав 39 очков. Хэмилтон вышел на первую строчку в общем зачете, набрав 192 очка. Вторым идет Ферстаппен (186), третий - Норрис (113). Мазепин в общем зачете располагается на последнем месте, не сумев набрать очки.

Следующий этап чемпионата пройдет в Бельгии с 27 по 29 августа.