Боулинг от Боттаса подарил дебютную победу Окону. Итоги Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Перед стартом этапа в Венгрии руководство "Ред Булл" все таки решило подать апелляцию на решение стюардов по поводу аварии пилота команды нидерландца Макса Ферстаппена и британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Тогда судьи признали виновным в инциденте британца и выписали ему штраф в виде 10 секунд, который ему не помешал в итоге одержать победу на домашней трассе. Ферстаппен же тогда сошел и провел почти весь вечер в больнице на обследовании, а его преимущество в личном зачете сократилось до восьми очков. "Ред Булл" предоставил судьям новые доказательства вины Хэмилтона и требовал выписать ему более суровый штраф, вплоть до дисквалификации, однако апелляция команды была отклонена - доводы австрийского коллектива были признаны недостаточными.

В "Мерседесе" не стали долго ждать с ответом и сразу после вынесения решения опубликовали пресс-релиз, в котором обвинили топ-менеджмент "Ред Булл" в попытке очернить доброе имя Хэмилтона. В австрийской команде назвали это заявление враждебным и отметили, что не ставили задачу "атаковать" семикратного чемпиона мира, а акцентировали внимание на конкретной ситуации, в которой оказались Хэмилтон и Ферстаппен. Хоть обе стороны и признали вопрос закрытым, напряжение между командами наверняка сохранится вплоть до окончания сезона.

После борьбы за кулисами гонщики вернулись выяснять отношения на трассе. Хэмилтон и Ферстаппен выиграли по одной свободной практике, еще одну сессию выиграл партнер британца по команде финн Валттери Боттас, при этом результаты были достаточно плотными. Третья сессия свободных заездов запомнилась серьезной аварией немца Мика Шумахера. Партнер россиянина Никиты Мазепина по "Хаасу" врезался в барьер на высокой скорости и разбил болид, который механики не успели починить к квалификации.

Во втором сегменте квалификации эта же участь постигла испанского пилота "Феррари" Карлоса Сайнса - младшего, правда, скорость в этом эпизоде была куда меньшей, и машина получила менее значительные повреждения. Но самое интересное в квалификации произошло в самом ее конце, и вновь в центре внимания оказались два лидера чемпионата. Перед решающей попыткой после выезда из боксов Хэмилтон откровенно стал оттормаживать Ферстаппена и его партнера по команде мексиканца Серхио Переса, этот же маневр он повторил и на трассе перед первым поворотом. В результате этого Перес не успел уйти на свой финальный быстрый круг, а Ферстаппен сделал это за пару секунд до окончания сессии, в итоге не сумев улучшить время и третью позицию и пропустив вперед пару "Мерседесов" (Хэмилтон опередил Боттаса).

Такие действия семикратного чемпиона мира не остались незамеченными болельщиками, которые освистали его сразу после финиша во время интервью. Однако это ничуть не смутило британца, который заявил, что это придает ему энергии, и отметил, что никогда еще не чувствовал себя так хорошо во время освистывания. При этом Хэмилтон заявил, что не действовал грязно и не применял тактику в эпизоде с гонщиками "Ред Булл".

Гонка

С утра и в течение дня над трассой шел дождь, однако к старту гонки он прекратился, но трек не успел полностью высохнуть, поэтому пилоты вынуждены были "переобуться" в промежуточную резину. Хэмилтон уверенно стартовал и сохранил лидерство, а вот позади него произошел хаос. Боттас провалился и потерял сразу несколько позиций, а на торможении перед первым поворотом врезался в британца Ландо Норриса ("Макларен"), который по инерции въехал в Ферстаппена. Сам же финн также потерял управление и по прямой врезался в Переса.

По итогам этого инцидента Боттас и Перес сошли с дистанции, Норрис смог добраться до боксов, но после этого команда решила снять машину с гонки, а Ферстаппен откатился на 13-е место. Но это был не единственный инцидент в первом повороте - немного позади этой группы канадец Лэнс Стролл ("Астон Мартин") откровенно въехал в монегаска Шарля Леклера ("Феррари"), который потащил за собой австралийца Даниэля Риккьярдо ("Макларен"). По итогам этого эпизода первые двое досрочно завершили выступление в гонке, австралиец опустился на 12-ю позицию.

Гонка была остановлена красными флагами, чтобы убрать обломки с трассы. После всех перипетий первая тройка выглядела следующим образом: Хэмилтон - Окон - немец Себастьян Феттель ("Астон Мартин"). Мазепин особо не смог воспользоваться авариями и на момент остановки гонки был 14-м, тогда как Шумахер пробился на 10-ю позицию. Рекордсменом по прорыву стал канадец Николас Латифи из "Уильямса", который с 18-го места поднялся на шестое.

Рестарт гонки был дан с места спустя полчаса, при этом на стартовой решетке был только Хэмилтон - все остальные решили отправиться в боксы и "переобуться" в "слики". Британец же сделал это кругом спустя, что стало ошибкой, - он откатился в самый конец пелотона. Во время остановок в боксах закончилась гонка для Мазепина - россиянин на пит-лейн заворачивал к своей команде, а в этот же самый момент из соседних боксов "Альфа Ромео" выпустила финна Кими Райкконена, произошел контакт, в результате которого на машине Мазепина сломалась передняя подвеска. Пилот "Альфы Ромео" за это получил 10-секундный штраф.

Ферстаппен и Хэмилтон медленно стали прорываться вперед - к 20-му кругу оба были в топ-10, а затем отправились на вторые пит-стопы, после которых британец смог отыграть две позиции, тогда как нидерландец потерял две, при этом болид пилота "Ред Булл" в инциденте на первом круге был поврежден, из-за чего его темп был не очень высоким. На свежей резине Хэмилтон буквально полетел, проходя одного соперника за другим и вскоре выйдя на пятую позицию. Первая же четверка не торопилась останавливаться второй раз в боксах. После того, как это произошло, положение на трассе было следующим: Окон - Феттель - Сайнс - Хэмилтон - Фернандо Алонсо ("Альпин").

Пятерка держалась в 15 секундах друг от друга, при этом Хэмилтон в этой группе был на самой изношенной резине, поэтому он решил в третий раз заехать в боксы за свежим комплектом, чтобы за 22 круга, что оставались до финиша, успеть догнать лидеров и попробовать побороться за победу. И этот план сработал бы почти наверняка, если бы не Алонсо - двукратный чемпион мира, которому на днях исполнилось 40 лет, героически отражал атаки британца на протяжении нескольких кругов и позволил себя обогнать, когда до финиша оставалось всего ничего. Хэмилтон смог обогнать еще и Сайнса, но догнать Феттеля и Окона попросту не хватило времени.

Хэмилтон снова в лидерах

Тем не менее финиша на третьем месте Хэмилтону хватило для того, чтобы вернуть себе лидерство в личном зачете - он опережает Ферстаппена, который в Венгрии стал только 10-м, на шесть очков. А всего двумя этапами назад преимущество нидерландца составляло 32 очка. Окон же одержал первую в карьере победу на этапе и первую для "Альпин". Феттель второй раз в сезоне поднялся на подиум - на этапе в Азербайджане он также был вторым.

Другими героями гонки стали пилоты "Уильямса" - Латифи и британец Джордж Расселл, они финишировали восьмым и девятым соответственно и принесли команде первые очки в сезоне и первые - с Гран-при Германии 2019 года. Для Латифи эти очки стали первыми в карьере, Расселл второй раз финишировал в очковой зоне - первые баллы в "Формуле-1" он набрал в прошлом году, когда заменял в "Мерседесе" заразившегося коронавирусом Хэмилтона.

В рамках Гран-при Венгрии состоялись четвертые этапы женского чемпионата W Series ("Даблъю сериес") и "Формулы-3", в которых выступают пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Ирина Сидоркова и Александр Смоляр. 18-летняя российская гонщица, проводящая дебютный сезон в чемпионате, финишировала четвертой и занимает седьмую позицию в общем зачете. Смоляр все гонки этапа завершил в очковой зоне: в первой и третьей он стал шестым, а во второй - четвертым. После четырех этапов Смоляр идет пятым в личном зачете.

Следующие этапы "Формулы-1", "Формулы-3" и W Series пройдут в Бельгии с 27 по 29 августа.