Президент "Урала" считает, что отключение освещения на стадионе помогло команде

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отключение света на стадионе "Екатеринбург-Арена" в концовке матча второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода" пошло на пользу игрокам футбольного клуба "Урал". Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Матч между "Уралом" и "Нижним Новгородом" был прерван на 85-й минуте, через шесть минут освещение было восстановлено. Игра завершилась со счетом 1:1.

"Самая главная наша проблема - с сильными командами мы играем, проводим хорошие матчи, а если играем с командами, которые ниже [в турнирной таблице], подстраиваемся под них, а свою игру не ведем. Считаю, что это вина тренерского штаба", - сказал Иванов.

"Помешало ли отключение света? Наоборот! Когда его снова включили, мы стали больше играть вперед, забегали", - отметил президент екатеринбургского клуба.

"Урал" после двух туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. "Нижний Новгород" с 4 очками располагается на четвертой позиции. В третьем туре уральцы 9 августа на выезде сыграют с "Сочи".