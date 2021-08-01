"Зенит" нанес "Ростову" Карпина второе поражение на старте сезона РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 4:2 обыграл "Ростов" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Ростов-Арене" при пустых трибунах из-за пандемии.
В составе "Зенита" мячи забили Александр Ерохин (29, 90+5), Сердар Азмун (35, с пенальти) и Вендел (75). У "Ростова" отличились Николай Комличенко (45+2, с пенальти), для которого этот гол стал дебютным в составе команды, и Максим Осипенко (85).
"Зенит" набрал 6 очков в двух матчах и вышел на первое место в РПЛ. "Ростов" под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина проиграл две домашние встречи на старте сезона, не набрал ни одного очка и занимает 15-е место.
В следующем туре "Ростов" сыграет в гостях с "Химками" 8 августа. "Зенит" днем ранее в Санкт-Петербурге примет "Краснодар".
Программа второго тура завершится в понедельник матчем "Ахмат" - "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|7-3
|6
|2
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|3
|Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|5
|Нижний Новгород
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Химки
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|7
|Ахмат
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|11
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|12
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|Уфа
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|14
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|15
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0