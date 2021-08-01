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Футбол в России

"Зенит" нанес "Ростову" Карпина второе поражение на старте сезона РПЛ

Чемпион победил в Ростове-на-Дону со счетом 4:2
Кэнто Хасимото и Артем Дзюба Эрик Романенко/ТАСС
Описание
Кэнто Хасимото и Артем Дзюба
© Эрик Романенко/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" со счетом 4:2 обыграл "Ростов" в матче второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Ростов-Арене" при пустых трибунах из-за пандемии.

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В составе "Зенита" мячи забили Александр Ерохин (29, 90+5), Сердар Азмун (35, с пенальти) и Вендел (75). У "Ростова" отличились Николай Комличенко (45+2, с пенальти), для которого этот гол стал дебютным в составе команды, и Максим Осипенко (85).

"Зенит" набрал 6 очков в двух матчах и вышел на первое место в РПЛ. "Ростов" под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина проиграл две домашние встречи на старте сезона, не набрал ни одного очка и занимает 15-е место.

В следующем туре "Ростов" сыграет в гостях с "Химками" 8 августа. "Зенит" днем ранее в Санкт-Петербурге примет "Краснодар".

Программа второго тура завершится в понедельник матчем "Ахмат" - "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22007-36
2Рубин22004-06
3Локомотив22005-26
4Динамо22005-26
5Нижний Новгород21102-14
6Химки21012-33
7Ахмат11002-13
8ЦСКА21012-23
9Спартак21011-13
10Краснодар21013-13
11Урал20111-41
12Сочи10010-10
13Уфа20022-40
14Крылья Советов20021-30
15Ростов20022-60
16Арсенал20021-60

 

Теги
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