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XXXII летние Олимпийские игры

Виталина Бацарашкина назвала бессмысленным допинг в стрельбе

Двукратная олимпийская чемпионка назвала допингом для стрелков успокоительные средства
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка в стрельбе Виталина Бацарашкина рассказала о бессмысленности допинга в этом виде спорта. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

Бацарашкина на Олимпиаде в Токио завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

"Я не могу сказать, нужен он или нет, - сказала Бацарашкина. - Каждый спортсмен должен сам справляться, своими силами. Наш допинг - это различные успокоительные. Валерьянка - это вариант, но также всякие бета-блокаторы, которые уменьшают сердцебиение".

"Но я уже давно поняла, что на более высоком пульсе я стреляю лучше. Как бы это странно ни звучало. Поэтому мне нет смысла как-то себя успокаивать. Мне нужно определенное состояние рабочего тонуса, нужно в него вовремя входить и не выходить", - добавила спортсменка.

Теги
XXXII летние Олимпийские игрыБацарашкина, Виталина Игоревна
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