Стрелок Бацарашкина положительно оценила музыку Чайковского в качестве замены гимна

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина положительно оценивает музыку Петра Чайковского в качестве замены гимна России. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучит фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Каюсь, ранее я именно это произведение не слушала, - сказала Бацарашкина. - Знала, что оно есть, но этот фрагмент не слышала. На собрании до того, как мы выехали с базы "Лисья нора", главный тренер сказала нам, что это очень красивая музыка, от которой мурашки бегут. А я так за эти дни и не добралась до нее, решила, что на этих соревнованиях я ее, наверное, еще послушаю".

Бацарашкина завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

"И послушала целых два раза. Приятно, но ничего более. Может быть, потому что я все еще собрана и не расслабилась до конца. Возможно, из-за этого, но очень приятно, и очень красивая музыка", - добавила спортсменка.