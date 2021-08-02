Олимпийская чемпионка Бацарашкина рассказала, что увлеклась стрельбой благодаря охоте

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина увлеклась стрельбой после похода на охоту со своими дедами. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Бацарашкина на Играх в Токио завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. В паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

"Я ездила с ними (с дедами - прим. ТАСС) в детстве на охоту, потом один дед подарил мне пневматическую винтовку, - рассказала спортсменка. - Конечно, она хранилась у него. Но я из нее стреляла по банкам в гараже у деда. Потом другой дед заметил, что я уже обстреливаю всех взрослых мужиков, и решил привести меня в секцию. И так у меня появилось увлечение, которое позже превратилось в профессию".

"Деды зовут меня на открытие или закрытие охотничьего сезона. Но пока не получается", - добавила Бацарашкина.