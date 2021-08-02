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XXXII летние Олимпийские игры

Каменский признался, что долгое ожидание финального старта Игр оказалось тяжелым

Россиянин в понедельник выиграл серебро в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений
Сергей Каменский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Каменский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Волнение стало причиной того, что удалось завоевать только серебро на Олимпийских играх в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Об этом журналистам рассказал призер соревнований Сергей Каменский.

Золото соревнований с мировым рекордом завоевал китаец Чжан Чанхун, набравший 466 баллов. Каменский показал результат 464,2 балла. Третьим стал серб Миленко Себич (448,2 балла).

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"Я уже здесь больше двух недель, мне уже, если честно, все надоело. Ждал именно этот день, он был для меня завершающей финальной точкой, ожидание старта было тяжелым, - сказал он. - Я рад, что справился со всем, показал свою лучшую стрельбу сегодня как в квалификации, так и в финале".

"Я не знаю, радоваться или грустить. С одной стороны, показал свой лучший результат за несколько сезонов в финале, а с другой - этого не хватило, чтобы опередить этого парня. Стрелял он, похоже, практически не волнуясь. У меня волнение присутствовало, но более-менее справлялся с ним", - добавил он.

Каменский рассказал про низкий результат в первой серии финала. "Первая серия - это самый ответственный момент финала, это эмоциональный, очень волнительный момент, с ним часто тяжело бывает справиться. У меня был очень высокий пульс, я несколько раз не попадал между ударами, несколько выстрелов улетели в разные стороны. Зато именно это способствовало тому, что я успокоился и продолжил свою стрельбу очень-очень классно", - подчеркнул он.

Сборная России по спортивной стрельбе завоевала восемь медалей в Токио. Две золотые награды завоевала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м и в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м. Серебряными призерами стали Каменский (винтовка, 50 м из трех положений), Анастасия Галашина (пневматическая винтовка, 10 м), Юлия Зыкова (винтовка, 50 м из трех положений), а также Бацарашкина и Артем Черноусов в соревновании смешанных команд (пневматический пистолет, 10 м). Обладателями бронзовых медалей стали Юлия Каримова (винтовка, 50 м из трех положений) и Каримова с Каменским в миксте (пневматическая винтовка, 10 м).

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