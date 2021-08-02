Каменский признался, что долгое ожидание финального старта Игр оказалось тяжелым

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Волнение стало причиной того, что удалось завоевать только серебро на Олимпийских играх в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений. Об этом журналистам рассказал призер соревнований Сергей Каменский.

"Я уже здесь больше двух недель, мне уже, если честно, все надоело. Ждал именно этот день, он был для меня завершающей финальной точкой, ожидание старта было тяжелым, - сказал он. - Я рад, что справился со всем, показал свою лучшую стрельбу сегодня как в квалификации, так и в финале".

"Я не знаю, радоваться или грустить. С одной стороны, показал свой лучший результат за несколько сезонов в финале, а с другой - этого не хватило, чтобы опередить этого парня. Стрелял он, похоже, практически не волнуясь. У меня волнение присутствовало, но более-менее справлялся с ним", - добавил он.

Каменский рассказал про низкий результат в первой серии финала. "Первая серия - это самый ответственный момент финала, это эмоциональный, очень волнительный момент, с ним часто тяжело бывает справиться. У меня был очень высокий пульс, я несколько раз не попадал между ударами, несколько выстрелов улетели в разные стороны. Зато именно это способствовало тому, что я успокоился и продолжил свою стрельбу очень-очень классно", - подчеркнул он.

Сборная России по спортивной стрельбе завоевала восемь медалей в Токио. Две золотые награды завоевала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м и в стрельбе из скоростного пистолета на дистанции 25 м. Серебряными призерами стали Каменский (винтовка, 50 м из трех положений), Анастасия Галашина (пневматическая винтовка, 10 м), Юлия Зыкова (винтовка, 50 м из трех положений), а также Бацарашкина и Артем Черноусов в соревновании смешанных команд (пневматический пистолет, 10 м). Обладателями бронзовых медалей стали Юлия Каримова (винтовка, 50 м из трех положений) и Каримова с Каменским в миксте (пневматическая винтовка, 10 м).