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XXXII летние Олимпийские игры

Хозов: российские велогонщицы намерены побороться за победу в кейрине на Олимпиаде

В понедельник Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзу в командном спринте

ИДЗУ /Япония/, 2 августа. /ТАСС/. Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева планируют побороться за золотую медаль в кейрине на Олимпиаде в Токио. Об этом журналистам сообщил тренер сборной Владимир Хозов.

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В понедельник россиянки завоевали бронзу в командном спринте, показав результат 32,252 секунды. Золото с результатом 31,895 секунды в финальном заезде завоевала команда Китая. В квалификационном раунде китаянки установили мировой рекорд (31,804 секунды). Серебряным призером стала команда Германии (31,980 секунды).

"Хотелось быстрее [проехать], но на сегодняшний день готовы на столько. Естественно, бронзовые медали - это тоже радостно. Впереди у нас еще и спринт, и кейрин будет. Все знают, как Войнова и Шмелева умеют ездить кейрин. Поэтому мы за свое золото еще поборемся", - сказал Хозов.

Хозов рассказал, что изначально женская команда нацеливалась на обновление олимпийского рекорда в командном спринте. "Мы нацеливались на то, чтобы обновить олимпийский рекорд, везде по чуть-чуть [не получилось], на самом деле", - добавил он.

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