Шмелева и Войнова завоевали бронзовые медали Олимпиады в командном спринте в велотреке

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в командном спринте в велотреке.

В заезде за третье место россиянки оказались быстрее команды Нидерландов. Войнова и Шмелева показали результат 32,252 секунды. Запасной велогонщицей в российской команде была Наталья Антонова.

Золото с результатом 31,895 секунды в финальном заезде завоевала команда Китая. В квалификационном раунде китаянки установили мировой рекорд (31,804). Серебряным призером стала команда Германии (31,980).

Сборная России, завоевавшая 12 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (28-16-14), вторыми идут американцы (20-24-16), третьими - японцы (17-5-9).

Войнова и Шмелева на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали серебряные медали в командном спринте.

Войновой 28 лет, спортсменка четырежды становилась чемпионкой мира, в ее активе также 13 золотых медалей чемпионатов Европы. Шмелевой 27 лет, в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира и 11 золотых наград европейских первенств.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.