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XXXII летние Олимпийские игры

Матыцин: стрелок Каменский в Токио подтвердил, что входит в тройку сильнейших в мире

Сергей Каменский в понедельник в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений стал серебряным призером

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский стрелок Сергей Каменский на Олимпиаде в Токио подтвердил, что входит в тройку лучших в мире. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Каменский в понедельник в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений стал серебряным призером.

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"Поздравляю Сергея Каменского со второй медалью, завоеванной на Играх в Токио. Наш спортсмен был серебряным призером в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и спустя пять лет подтвердил, что входит в тройку сильнейших в мире. Сергей был лидером соревнований по итогам квалификации, а в финале уступил в упорной борьбе только китайскому спортсмену", - сказал Матыцин.

"Российские стрелки завоевали на Олимпийских играх в Токио восемь медалей - две золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Поздравляю наших спортсменов, тренеров и Стрелковый союз России с таким удачным выступлением на Олимпиаде", - добавил министр.

На счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (2018), два золота Европейских игр (2019), а также семь золотых медалей чемпионата Европы. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ранее на Олимпиаде в Токио Каменский завоевал бронзу в стрельбе из винтовки с дистанции 10 м в миксте.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

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